В 2025 году сумма взысканных алиментов в Рязанской области увеличилась в два раза

В ведомстве рассказали, что судебные приставы завершили и прекратили более 200 тысяч исполнительных производств. Взыскали свыше двух миллиардов 300 миллионов рублей, перечислили в бюджеты разных уровней около 490 миллионов рублей, включая исполнительский сбор более 127 миллионов. Также перечислили шесть миллионов рублей по задолженности по заработной плате. В УФССП сообщили, что за полгода взыскали алименты суммой 212 миллионов рублей, она увеличилась почти вдвое по сравнению с 2024 годом за аналогичный период. За уклонение от уплаты алиментов привлекли 90 должников, возбуждено 137 уголовных дел. Кроме того, в 2025 не допустили проноса в суды больше 1700 запрещенных предметов, задержали 44 человека, из них шесть — за тяжкие преступления.

В 2025 году сумма взысканных алиментов в Рязанской области увеличилась в два раза. Об этом сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов по региону.

В ведомстве рассказали, что судебные приставы завершили и прекратили более 200 тысяч исполнительных производств. Взыскали свыше двух миллиардов 300 миллионов рублей, перечислили в бюджеты разных уровней около 490 миллионов рублей, включая исполнительский сбор более 127 миллионов. Также перечислили шесть миллионов рублей по задолженности по заработной плате.

В УФССП сообщили, что за полгода взыскали алименты суммой 212 миллионов рублей, она увеличилась почти вдвое по сравнению с 2024 годом за аналогичный период. За уклонение от уплаты алиментов привлекли 90 должников, возбуждено 137 уголовных дел.

Кроме того, в 2025 не допустили проноса в суды больше 1700 запрещенных предметов, задержали 44 человека, из них шесть — за тяжкие преступления.