У пожилой рязанки украли велосипед, когда она была в церкви

Сообщается, что кража произошла в селе Паники Сараевского района. Велосипед украли у 74-летней пенсионерки. Она приехала в храм и оставила велосипед у ограды церкви без каких-либо противоугонных приспособлений. Когда женщина вышла на улицу, то транспортного средства на месте не было. Полиция нашла и задержала злоумышленника. Им оказался 62-летний житель поселка Сараи. Он подумал, что велосипед будет хорошим подспорьем в его работе разнорабочим, когда надо переезжать от одного фермерского хозяйства в другое. Недалеко от его дома в кустах нашли похищенный велосипед. Он частично был покрыт свежей краской. Решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела по ч.2 ст. 158 УК РФ, по которой грозит до пяти лет лишения свободы.

У пожилой рязанки украли велосипед, когда она была в церкви. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Сообщается, что кража произошла в селе Паники Сараевского района. Велосипед украли у 74-летней пенсионерки. Она приехала в храм и оставила велосипед у ограды церкви без каких-либо противоугонных приспособлений. Когда женщина вышла на улицу, то транспортного средства на месте не было.

Полиция нашла и задержала злоумышленника. Им оказался 62-летний житель поселка Сараи. Он подумал, что велосипед будет хорошим подспорьем в его работе разнорабочим, когда надо переезжать от одного фермерского хозяйства в другое. Недалеко от его дома в кустах нашли похищенный велосипед. Он частично был покрыт свежей краской.

Решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела по ч.2 ст. 158 УК РФ, по которой грозит до пяти лет лишения свободы.