Скончался российский театральный режиссер Юрий Бутусов

Юрий Бутусов родился 24 сентября 1961 года в Гатчине. С 1996 года режиссер работал в театре имени Ленсовета. В 2002 году начал сотрудничество с театром «Сатирикон». В 2011 года получил «Золотую маску» за чеховскую «Чайку» и ненадолго вернулся в Театр Ленсовета в качестве главного режиссера. В 2018 по 2022 Бутусов возглавлял Театр Вахтангова, а в 2020 году набрал режиссерский курс в ГИТИСе.

Театральный режиссер Юрий Бутусов умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на директора театра им. Вахтангова Кирилла Крока.

О причинах смерти не сообщается.

Фото — театр «Сатирикон»