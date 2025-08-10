Симноьян: большинство профессий заменит ИИ

«Искусственный интеллект вытеснит большинство профессий, журналисты будут одними из первых. Мы уже сокращаем целые отделы, потому что это больше не нужно», — поделилась главред. Симоньян добавила, что в будущем роль главного редактора может исчезнуть, поскольку ИИ сможет принимать решения быстрее, точнее и с большей информационной базой. Она призналась, что с этим ей трудно смириться, но считает, что это неизбежно.

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, Маргарита Симоньян в интервью РИА «Новости» заявила , что большинство профессий заменит искусственный интеллект.

Фото — скриншот из материала РИА «Новости».