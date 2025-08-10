Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 10
22°
Пнд, 11
20°
Втр, 12
22°
ЦБ USD 79.78 0.4 09/08
ЦБ EUR 92.88 0.22 09/08
Нал. USD 79.10 / 79.80 09/08 08:03
Нал. EUR 92.80 / 95.50 09/08 08:03
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
982
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 402
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 566
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
2 813
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Симноьян: большинство профессий заменит ИИ
«Искусственный интеллект вытеснит большинство профессий, журналисты будут одними из первых. Мы уже сокращаем целые отделы, потому что это больше не нужно», — поделилась главред. Симоньян добавила, что в будущем роль главного редактора может исчезнуть, поскольку ИИ сможет принимать решения быстрее, точнее и с большей информационной базой. Она призналась, что с этим ей трудно смириться, но считает, что это неизбежно.

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, Маргарита Симоньян в интервью РИА «Новости» заявила, что большинство профессий заменит искусственный интеллект.

«Искусственный интеллект вытеснит большинство профессий, журналисты будут одними из первых. Мы уже сокращаем целые отделы, потому что это больше не нужно», — поделилась главред.

Симоньян добавила, что в будущем роль главного редактора может исчезнуть, поскольку ИИ сможет принимать решения быстрее, точнее и с большей информационной базой. Она призналась, что с этим ей трудно смириться, но считает, что это неизбежно.

Фото — скриншот из материала РИА «Новости».