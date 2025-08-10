С осени российским дачникам запретили вести бизнес на своих участках

Инициатором этого документа выступила группа депутатов под руководством вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева. Обновленные поправки в федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для личных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» предусматривают запрет на использование дачных участков для любой коммерческой деятельности. В частности, на своих участках нельзя будет открывать хостелы, склады, мастерские, автосервисы, питомники, магазины и другие объекты, не соответствующие определению «для личных нужд».

С 1 сентября 2025 года в России вступит в силу закон, который полностью запрещает осуществление предпринимательской деятельности на дачных участках СНТ. Об этом сообщили в РБК.

Инициатором этого документа выступила группа депутатов под руководством вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева.

Обновленные поправки в федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для личных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» предусматривают запрет на использование дачных участков для любой коммерческой деятельности. В частности, на своих участках нельзя будет открывать хостелы, склады, мастерские, автосервисы, питомники, магазины и другие объекты, не соответствующие определению «для личных нужд».

При этом закон допускает продажу урожая без найма работников, если площадь участка не превышает 50 соток.