Итоги года New
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
С осени российским дачникам запретили вести бизнес на своих участках
Инициатором этого документа выступила группа депутатов под руководством вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева. Обновленные поправки в федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для личных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» предусматривают запрет на использование дачных участков для любой коммерческой деятельности. В частности, на своих участках нельзя будет открывать хостелы, склады, мастерские, автосервисы, питомники, магазины и другие объекты, не соответствующие определению «для личных нужд».

С 1 сентября 2025 года в России вступит в силу закон, который полностью запрещает осуществление предпринимательской деятельности на дачных участках СНТ. Об этом сообщили в РБК.

Инициатором этого документа выступила группа депутатов под руководством вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева.

Обновленные поправки в федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для личных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» предусматривают запрет на использование дачных участков для любой коммерческой деятельности. В частности, на своих участках нельзя будет открывать хостелы, склады, мастерские, автосервисы, питомники, магазины и другие объекты, не соответствующие определению «для личных нужд».

При этом закон допускает продажу урожая без найма работников, если площадь участка не превышает 50 соток.