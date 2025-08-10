Рязанцы засняли, как мужчина разбил лобовое стекло у припаркованной машины

Инцидент произошел ночью 10 августа в Дядькове на улице Зеленой. На фото видно, что у мужчины в руках был железный продолговатый предмет, рядом находился подросток. Пострадало лобовое стекло у одной машины.