Рязанцы засняли, как мужчина разбил лобовое стекло у припаркованной машины
Инцидент произошел ночью 10 августа в Дядькове на улице Зеленой. На фото видно, что у мужчины в руках был железный продолговатый предмет, рядом находился подросток. Пострадало лобовое стекло у одной машины.
Рязанцы засняли, как мужчина разбил лобовое стекло у припаркованной машины. Пост появился в Telegram-канале «Рязань. Происшествия».
Инцидент произошел ночью 10 августа в Дядькове на улице Зеленой. На фото видно, что у мужчины в руках была железный продолговатый предмет, рядом находился подросток. Пострадало лобовое стекло у одной машины.
Официальная информация уточняется.