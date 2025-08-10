Рязань
Все публикации →
Рязанцы рассказали, кто должен оплачивать счет на первом свидании в кафе
По данным сервиса, в том, что счет в кафе или ресторане на первом свидании должен оплачивать мужчина, убеждено большинство рязанцев. 59% женщин и 53% мужчин посчитали так. Мнение, что каждый должен платить за себя, чаще разделяют мужчины.

13% рязанок согласились с утверждением, что по правилам этикета, расходы должен покрывать тот, кто пригласил. Разделение счета поровну нашло поддержку у каждого двенадцатого опрашиваемого среди представителей обоих полов. За оплату по договоренности — 3% мужчин и 5% женщин. Вариант, когда платит девушка, выбирают только 3% мужчин, тогда как среди женщин согласных с этим нет.