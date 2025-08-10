Рязанцев могут оштрафовать за выброс старых холодильников

Рязанцев могут оштрафовать за выброс старых холодильников на мусорку около дома. Об этом сообщили в материале NEWS.ru со ссылкой на юриста.

Юрист Михаил Салкин сообщил, что вынос крупногабаритного мусора, например, холодильника, на мусорную площадку возле дома может привести к административной ответственности. За размещение крупногабаритных предметов рядом с контейнерами предусмотрен штраф от двух до трех тысяч рублей. Кроме того, нарушение экологических требований при утилизации холодильника может повлечь дополнительные штрафы.

Согласно информации портала, по статье 8.2 КоАП РФ за неправильное размещение мусора на контейнерной площадке гражданам грозит штраф от двух до трех тысяч рублей. В случае с холодильниками также возможно привлечение по статье 8.2.1 КоАП РФ за нарушение экологических требований при обращении с веществами, разрушающими озоновый слой, — штраф от одной до двух тысяч рублей.