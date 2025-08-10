Рязань
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
935
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 371
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 476
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
2 779
Рязанцев могут оштрафовать за выброс старых холодильников
Рязанцев могут оштрафовать за выброс старых холодильников на мусорку около дома. Об этом сообщили в материале NEWS.ru со ссылкой на юриста.

Юрист Михаил Салкин сообщил, что вынос крупногабаритного мусора, например, холодильника, на мусорную площадку возле дома может привести к административной ответственности. За размещение крупногабаритных предметов рядом с контейнерами предусмотрен штраф от двух до трех тысяч рублей. Кроме того, нарушение экологических требований при утилизации холодильника может повлечь дополнительные штрафы.

Согласно информации портала, по статье 8.2 КоАП РФ за неправильное размещение мусора на контейнерной площадке гражданам грозит штраф от двух до трех тысяч рублей. В случае с холодильниками также возможно привлечение по статье 8.2.1 КоАП РФ за нарушение экологических требований при обращении с веществами, разрушающими озоновый слой, — штраф от одной до двух тысяч рублей.