Рязанцам, пользующимся гостиницами, разъяснили их права

В региональном Роспотребнадзоре подчеркнули, что потребители гостиничных и хостельных услуг должны знать свои права. В ведомстве рассказали, что основные правила регулируются законом № 2300-1 и постановлением правительства.

Рязанцам посоветовали уточнять при бронировании: комфорт номера, включённые услуги и форму оплаты. В ведомстве отметили, что отзывы других гостей помогают сделать правильный выбор.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что отказ в заселении возможен лишь при неправильных документах или нарушениях правил. Для детей до 14 лет для заселения потребуется согласие родителей и документы сопровождающего.

В ведомстве рассказали, что дополнительные услуги нельзя навязывать без согласия клиента. За задержки начала услуг полагается неустойка — 3% стоимости за каждый день просрочки.