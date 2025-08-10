Россияне пожаловались на сбой в Telegram

Пользователи мессенджера рассказали о проблемах в работе сайта и приложения. Большинство заявок связаны с загрузкой медиа, проблемами со звонками и невозможностью отправить сообщение.

10 августа россияне пожаловались на сбой в Telegram. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Число обращений — около двух тысяч.