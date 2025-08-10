Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 10
22°
Пнд, 11
21°
Втр, 12
24°
ЦБ USD 79.78 0.4 09/08
ЦБ EUR 92.88 0.22 09/08
Нал. USD 81.10 / 79.80 09/08 08:03
Нал. EUR 94.06 / 95.05 09/08 08:03
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
935
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 371
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 476
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
2 779
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с доставкой косметики
Мошенники звонят россиянам, представляясь сотрудниками логистических компаний. Они сообщают, что им якобы отправили подарок или набор для красоты, но адрес получателя стерся. Чтобы подтвердить доставку, просят назвать правильный адрес и код из SMS. Воронин отметил, что злоумышленники пугают жертв платным хранением товара, если человек откажется назвать данные. Замдиректора подчеркнул, что сотрудники складов или служб доставки никогда не звонят получателям и не требуют уточнять адрес или личные коды по телефону.

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с доставкой косметики. Информация появилась в «RT на русском» со ссылкой на замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии хранения и анализа больших данных» при МГУ Тимофея Воронина.

Он рассказал, что мошенники звонят россиянам, представляясь сотрудниками логистических компаний. Они сообщают, что им якобы отправили подарок или набор для красоты, но адрес получателя стерся. Чтобы подтвердить доставку, просят назвать правильный адрес и код из СМС.

Воронин отметил, что злоумышленники пугают жертв платным хранением товара, если человек откажется назвать данные. Замдиректора подчеркнул, что сотрудники складов или служб доставки никогда не звонят получателям и не требуют уточнять адрес или личные коды по телефону.