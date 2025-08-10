Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с доставкой косметики

Мошенники звонят россиянам, представляясь сотрудниками логистических компаний. Они сообщают, что им якобы отправили подарок или набор для красоты, но адрес получателя стерся. Чтобы подтвердить доставку, просят назвать правильный адрес и код из SMS. Воронин отметил, что злоумышленники пугают жертв платным хранением товара, если человек откажется назвать данные. Замдиректора подчеркнул, что сотрудники складов или служб доставки никогда не звонят получателям и не требуют уточнять адрес или личные коды по телефону.

