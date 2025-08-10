Рязань
По информации министерства, за первые шесть месяцев 2025 года предприятия пищевой и перерабатывающей отрасли Рязанской области произвели продуктов на сумму свыше 60 миллиардов рублей. Особенно заметен рост в сегментах готовых блюд и мясных консервов — на 21% и 55% соответственно. Производство мяса и субпродуктов увеличилось на 11%, рыбы и рыбных продуктов — на 20%. Среди популярных товаров также отмечается значительный рост майонеза (на 39%), сливочного масла (на 35%) и творога (на 21%). Кроме того, объемы производства круп выросли на 52%, а макаронных изделий и хлебобулочных изделий — по 1%. Дрожжи увеличили выпуск на 6%, а комбикорма — на 4%.

Пищевая промышленность Рязанской области нарастила производство до 60,3 млрд рублей. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона 10 августа.

По информации министерства, за первые шесть месяцев 2025 года предприятия пищевой и перерабатывающей отрасли Рязанской области произвели продуктов на сумму свыше 60 миллиардов рублей.

Особенно заметен рост в сегментах готовых блюд и мясных консервов — на 21% и 55% соответственно. Производство мяса и субпродуктов увеличилось на 11%, рыбы и рыбных продуктов — на 20%. Среди популярных товаров также отмечается значительный рост майонеза (на 39%), сливочного масла (на 35%) и творога (на 21%).

Кроме того, объемы производства круп выросли на 52%, а макаронных изделий и хлебобулочных изделий — по 1%. Дрожжи увеличили выпуск на 6%, а комбикорма — на 4%.

Как рассказали в минсельхозе, за три года общий показатель производства пищевых продуктов в регионе вырос на 5,3%, что говорит о стабильной динамике развития отрасли.