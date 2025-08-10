Опубликован прогноз погоды в Рязанской области на 11 августа
В регионе прогнозируется переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, местами туман. Днем пообещали кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха по области ночью сохранится +9…14°С, днем прогреется до +19…24°С.
Опубликован прогноз погоды в Рязанской области на понедельник 11 августа. Его разместила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
