Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
Вчера 13:15
749
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 158
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 551
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 837
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Невролог назвала россиянам тяжелую болезнь, при которой могут появляться кошмары
Магомедова отметила, что практически каждый человек сталкивается с ночными кошмарами в течение жизни, и обычно это не указывает на наличие болезни. Однако в некоторых случаях они могут быть связаны с определенными патологиями или возникать как побочный эффект лечения. Среди таких состояний — нарколепсия, синдром обструктивного апноэ сна, депрессия и тревожные расстройства, а также зависимости (от алкоголя, наркотиков или лекарств). Не менее важным фактором являются злокачественные новообразования и опухоли мозга.

Ночные кошмары могут быть симптомом серьезных заболеваний, в том числе опухолей головного мозга, предупредила в интервью NEWS.ru невролог Видновской клинической больницы Фатима Магомедова. По ее словам, такие сны также могут свидетельствовать о наличии нарколепсии или тревожно-депрессивных расстройств.

Врач подчеркнула, что причины ночных кошмаров зачастую связаны с психическим и физическим состоянием человека. Они отражают внутренние переживания, страхи и эмоции, накопленные за день. Также она отметила, что женщины чаще страдают от ночных кошмаров по сравнению с мужчинами.