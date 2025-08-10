Невролог назвала россиянам тяжелую болезнь, при которой могут появляться кошмары

Ночные кошмары могут быть симптомом серьезных заболеваний, в том числе опухолей головного мозга, предупредила в
Магомедова отметила, что практически каждый человек сталкивается с ночными кошмарами в течение жизни, и обычно это не указывает на наличие болезни. Однако в некоторых случаях они могут быть связаны с определенными патологиями или возникать как побочный эффект лечения. Среди таких состояний — нарколепсия, синдром обструктивного апноэ сна, депрессия и тревожные расстройства, а также зависимости (от алкоголя, наркотиков или лекарств). Не менее важным фактором являются злокачественные новообразования и опухоли мозга.
Врач подчеркнула, что причины ночных кошмаров зачастую связаны с психическим и физическим состоянием человека. Они отражают внутренние переживания, страхи и эмоции, накопленные за день. Также она отметила, что женщины чаще страдают от ночных кошмаров по сравнению с мужчинами.