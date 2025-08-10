МИД: у России есть не только «Орешник», но и другое вооружение

В эфире телеканала «Россия 1″ заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков подчеркнул, что у России есть не только известный ракетный комплекс „Орешник“, но и ряд других новейших вооружений. „"Орешник“ — да, он есть. Но помимо него у нас есть и другие современные системы. Мы не теряли времени и продолжаем развивать оборонный потенциал», — отметил дипломат. Он добавил, что не может раскрывать все детали, поскольку это запрещено, однако подтвердил наличие дополнительных вооружений.