Депутат Госдумы заявил, что государства ЕС усилили давление на медиа и журналистов

Дмитрий Белик отметил, что новый закон Еврокомиссии развязывает руки властям в вмешательстве в деятельность СМИ. «Неудобных журналистов будут арестовывать, если это будет оправдано «общественными интересами», — подчеркнул он. По словам Белика, данная инициатива не имеет ничего общего со свободой СМИ. Он добавил, что Еврокомиссия намерена создать рафинированное медиаполе, лишенное объективного и беспристрастного освещения событий.

