Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 01
27°
Сбт, 02
24°
Вск, 03
27°
ЦБ USD 80.33 0.01 02/08
ЦБ EUR 91.71 -0.17 02/08
Нал. USD 81.21 / 81.80 01/08 17:56
Нал. EUR 94.10 / 94.78 01/08 17:56
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
4 часа назад
206
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
1 680
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
1 695
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
Спортивное мероприятие организовали недалеко от строяще...
11 июля 15:29
7 241
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Жительница Касимова обманула социальные службы на 300 тысяч рублей
В Касимове возбудили уголовное дело против местной жительницы, подозреваемой в мошенничестве на сумму 300 тысяч рублей. В 2023 году она направила документы в региональное управление социальной защиты населения для получения адресной материальной помощи на основании социального контракта. При этом она предоставила ложные сведения о доходах и материальном положении своей семьи, зная, что поддержка предназначена только для малоимущих. Касимовская межрайонная прокуратура выявила признаки преступления, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, и направила материалы проверки в органы предварительного расследования.

В Касимове возбудили уголовное дело против местной жительницы, подозреваемой в мошенничестве на сумму 300 тысяч рублей. Об этом сообщили на сайте прокуратуры Рязанской области.

В 2023 году женщина, имея преступный умысел, направила документы в региональное управление социальной защиты населения для получения адресной материальной помощи на основании социального контракта. При этом она предоставила ложные сведения о доходах и материальном положении своей семьи, зная, что поддержка предназначена только для малоимущих.

Касимовская межрайонная прокуратура выявила признаки преступления, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, и направила материалы проверки в органы предварительного расследования.

Уголовное дело уже передано в районный суд для дальнейшего рассмотрения.