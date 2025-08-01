Жительница Касимова обманула социальные службы на 300 тысяч рублей

В Касимове возбудили уголовное дело против местной жительницы, подозреваемой в мошенничестве на сумму 300 тысяч рублей. В 2023 году она направила документы в региональное управление социальной защиты населения для получения адресной материальной помощи на основании социального контракта. При этом она предоставила ложные сведения о доходах и материальном положении своей семьи, зная, что поддержка предназначена только для малоимущих. Касимовская межрайонная прокуратура выявила признаки преступления, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, и направила материалы проверки в органы предварительного расследования.

В Касимове возбудили уголовное дело против местной жительницы, подозреваемой в мошенничестве на сумму 300 тысяч рублей. Об этом сообщили на сайте прокуратуры Рязанской области.

В 2023 году женщина, имея преступный умысел, направила документы в региональное управление социальной защиты населения для получения адресной материальной помощи на основании социального контракта. При этом она предоставила ложные сведения о доходах и материальном положении своей семьи, зная, что поддержка предназначена только для малоимущих.

Касимовская межрайонная прокуратура выявила признаки преступления, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, и направила материалы проверки в органы предварительного расследования.

Уголовное дело уже передано в районный суд для дальнейшего рассмотрения.