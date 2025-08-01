ВС России нанесли семь групповых ударов по объектам Украины за неделю

За неделю высокоточным оружием поражены: предприятия военно-промышленного комплекса Украины. инфраструктура военных аэродромов, цеха производства БПЛА и комплектующих к ним, пункты управления БПЛА дальнего действия, склады робототехнических комплексов, ракетного вооружения и боеприпасов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников. Средства ПВО за неделю сбили шесть управляемых авиабомб, шесть реактивных снарядов HIMARS, три реактивных снаряда Vampire, управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 1446 беспилотников.