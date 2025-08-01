Вертолет санавиации доставил в Рязань тяжелобольную женщину

Инцидент произошел вечером 31 июля. 54-летнюю пациентку сараевской межрайонной больницы транспортировали в Рязань. Отмечается, что в Рязань женщину доставили, так как ей требовалась помощь врачей узких специальностей.