Вблизи рязанского села ввели карантин

Карантин ввели вблизи села Соболево в Старожиловском районе. Причиной стала повилика. Площадь карантина составила 1767,91 га. Специалисты разработали комплексную программу локализации и ликвидации очага заражения. Справка: Повилика— опасный паразитирующий сорняк, включенный в перечень карантинных объектов РФ. Она обвивает растения, питаясь за их счет, снижая урожай и качество продукции.