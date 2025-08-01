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В Рязани задержали наркоторговца с синтетическими наркотиками
Сотрудники наркоконтроля МВД в Рязани задержали 24-летнего мужчину, распространявшего синтетические наркотики. У него изъяли 50 граммов N-метилэфедрона в автомобиле и 9,7 грамма в закладках. Возбуждено уголовное дело по статье покушения на сбыт наркотиков в крупном размере. Расследования продолжаются.

В Рязани сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России задержали 24-летнего местного жителя, подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков. Об этом сообщили в телеграм-канале «Рязанской полиции».

Оперативники установили его причастность к деятельности нелегального наркомагазина и выяснили адрес проживания и автомобиль, используемый в преступной деятельности.

Задержание произошло, когда подозреваемый выходил из своего дома на улице Островского и садился в автомобиль ВАЗ-2115. При обследовании машины полицейские обнаружили упаковку с 50 граммами производного N-метилэфедрона.

В ходе допроса задержанный признался в своих действиях и сообщил, что недавно сделал две закладки с синтетическими наркотиками в Рязанском районе. В результате дополнительных мероприятий на территории садового товарищества «Яблонька» полицейские нашли свертки с производным N-метилэфедрона общей массой 9,7 грамма.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Полицейские продолжают устанавливать все звенья цепи распространения наркотиков.

Фото: Рязанская полиция