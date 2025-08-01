В Рязани до середины сентября закроют движение по улице Новоселов

С 08:00 2 августа до 23:00 14 сентября движение закроют на участке от дома № 33-а до здания № 33-б. Движение ограничат из-за капитального ремонта теплотрассы. На месте работ установят специальные и предупреждающие знаки. Администрация Рязани просит автомобилистов учитывать данную информацию при планировании маршрута.