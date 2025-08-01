В России прокомментировали угрозы Трампа ввести санкции через 10 дней

Первый заместитель председателя Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала ультиматум США в отношении России касательно урегулирования конфликта на Украине, назвав его «большим лукавством». Об этом написала «Лента. ру».
Она отметила, что США продолжают финансировать Киев, что ставит под сомнение их призывы к миру.
Журова отреагировала на угрозы американского президента Дональда Трампа ввести новые санкции против России в случае, если конфликт не будет разрешен в течение 10 дней. Она подчеркнула, что Россия готова к переговорам, однако Украина не проявляет желания урегулировать ситуацию, получая военную поддержку от Запада.
«Надо всем садиться за стол переговоров и говорить, что никто ничего не финансирует и все прекращают огонь, но как конфликт можно урегулировать, если у нас претензии территориальные?» — задала риторический вопрос депутат. Она также добавила, что для достижения мира необходимо провести перевыборы президента Украины, чтобы избежать обвинений в подписании соглашений с нелегитимным руководством.