В России прокомментировали угрозы Трампа ввести санкции через 10 дней

Первый заместитель председателя Госдумы Светлана Журова прокомментировала ультиматум США по урегулированию конфликта на Украине, назвав его «большим лукавством». Она отметила, что продолжающееся финансирование Киева подрывает призывы к миру. Журова также отреагировала на угрозы Трампа ввести новые санкции против России, подчеркнув, что Россия готова к переговорам, но Украина не проявляет желания к урегулированию, получая военную поддержку от Запада. Она добавила, что для достижения мира необходимы перевыборы президента Украины, чтобы избежать обвинений в легитимности подписанных соглашений.

Первый заместитель председателя Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала ультиматум США в отношении России касательно урегулирования конфликта на Украине, назвав его «большим лукавством». Об этом написала «Лента. ру».

Она отметила, что США продолжают финансировать Киев, что ставит под сомнение их призывы к миру.

Журова отреагировала на угрозы американского президента Дональда Трампа ввести новые санкции против России в случае, если конфликт не будет разрешен в течение 10 дней. Она подчеркнула, что Россия готова к переговорам, однако Украина не проявляет желания урегулировать ситуацию, получая военную поддержку от Запада.

«Надо всем садиться за стол переговоров и говорить, что никто ничего не финансирует и все прекращают огонь, но как конфликт можно урегулировать, если у нас претензии территориальные?» — задала риторический вопрос депутат. Она также добавила, что для достижения мира необходимо провести перевыборы президента Украины, чтобы избежать обвинений в подписании соглашений с нелегитимным руководством.