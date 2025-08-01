В работе СДЭК произошел сбой
По словам пользователей, они не могут зайти на сайт и проверить статус посылок. Не работает также приложение. Позже РЗН. инфо в пресс-службе компании сообщили, что технические работы, которые могли привести к краткосрочной остановке работы систем, завершены. Все системы работают штатно.
В работе российского оператора экспресс-доставки СДЭК 1 августа произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные DownDetector.
По словам пользователей, они не могут зайти на сайт и проверить статус посылок. Не работает также приложение.
Позже РЗН. инфо в пресс-службе компании сообщили, что технические работы, которые могли привести к краткосрочной остановке работы систем, завершены. Все системы работают штатно.