В центре Рязани столкнулись «Мерседес» и троллейбус
Авария случилась вечером в пятницу, 1 августа, на перекрестке улиц Ленина и Свободы. Отмечается, что на участке дороги не работает светофор. По словам рязанцев, у «Мерседеса» после ДТП разбита передняя часть. «За троллейбусом встали еще два троллейбуса, ситуация обостряется. Движение затруднено», — добавили очевидцы.
В центре Рязани столкнулись «Мерседес» и троллейбус. Об этом РЗН. инфо сообщили читатели.
Авария случилась вечером в пятницу, 1 августа, на перекрестке улиц Ленина и Свободы. Отмечается, что на участке дороги не работает светофор.
По словам рязанцев, у «Мерседеса» после ДТП разбита передняя часть.
«За троллейбусом встали еще два троллейбуса, ситуация обостряется. Движение затруднено», — добавили очевидцы.