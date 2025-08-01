В центре Рязани столкнулись «Мерседес» и троллейбус

Авария случилась вечером в пятницу, 1 августа, на перекрестке улиц Ленина и Свободы. Отмечается, что на участке дороги не работает светофор. По словам рязанцев, у «Мерседеса» после ДТП разбита передняя часть. «За троллейбусом встали еще два троллейбуса, ситуация обостряется. Движение затруднено», — добавили очевидцы.

В центре Рязани столкнулись «Мерседес» и троллейбус. Об этом РЗН. инфо сообщили читатели.

Авария случилась вечером в пятницу, 1 августа, на перекрестке улиц Ленина и Свободы. Отмечается, что на участке дороги не работает светофор.

По словам рязанцев, у «Мерседеса» после ДТП разбита передняя часть.

«За троллейбусом встали еще два троллейбуса, ситуация обостряется. Движение затруднено», — добавили очевидцы.