В центре Рязани произошло серьезное ДТП, на месте работает реанимация

По словам очевидцев, ДТП произошло в пятницу, 1 августа, около 21:30, на перекрестке улиц Ленина и Право-Лыбедской. Столкнулись мотоцикл и кроссовер. На месте происшествия работала реанимация. Официальная информация уточняется.