В центре Рязани произошло серьезное ДТП, на месте работает реанимация
По словам очевидцев, ДТП произошло в пятницу, 1 августа, около 21:30, на перекрестке улиц Ленина и Право-Лыбедской. Столкнулись мотоцикл и кроссовер. На месте происшествия работала реанимация. Официальная информация уточняется.
В центре Рязани произошло серьезное ДТП. Об этом сообщили в соцсетях.
По словам очевидцев, ДТП произошло в пятницу, 1 августа, около 21:30, на перекрестке улиц Ленина и Право-Лыбедской. Столкнулись мотоцикл и кроссовер.
На месте происшествия работала реанимация. Официальная информация уточняется.
Фото: группа «ПУВР» в «ВК», Telegram-канал «ТОПОР | Новости Рязани»