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Ученые РГАТУ приступили к реализации научно-исследовательской темы в рамках Федерального проекта «Кадры в АПК»

1 августа коллектив ученых РГАТУ имени П. А. Костычева приступил к выполнению одной из восьми ключевых проектов в сфере регионального АПК научно-исследовательской темы «Разработка методики мониторинга белкового и минерально-витаминного обмена, иммунного статуса и показателей системы гемостаза у молодняка крупного рогатого скота для повышения сохранности поголовья в условиях крупного животноводческого комплекса», реализуемого в рамках Федерального проекта «Кадры в АПК». Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Для изучения технологических особенностей содержания и кормления крупного рогатого скота, а также для согласования основных этапов исследований и методики производственно-хозяйственного опыта, ученые факультета ветеринарной медицины и биотехнологии встретились с представителями одного из ведущих сельскохозяйственных предприятий региона — ООО «АПК «Русь» Рыбновского района.

Одновременно ведется работа по изучению опыта отечественных и зарубежных ученых, проводивших мониторинговые исследования по сходным тематикам, и разработка оптимального набора маркеров белкового и минерально-витаминного обмена, иммунного статуса и показателей системы гемостаза у молодняка крупного рогатого скота.

Отмечается, что конечной целью исследований должна стать разработка методики контроля изменений физиологического состояния молодняка крупного рогатого скота по комплексу показателей и экономическое обоснование рекомендуемых исследований крови как биомаркеров физиологического состояния животных.

В результате выполнения всего объема предусмотренных программой работ по научно-исследовательской теме разработают механизмы решения конкретных задач в исследуемом направлении, что позволит увеличить сохранность поголовья молодняка крупного рогатого скота и, тем самым, повысить экономическую эффективность отрасли животноводства и сельскохозяйственного производства в целом, а в перспективе — возможность масштабирования научных разработок ученых вуза как в регионе, так и за его пределами.