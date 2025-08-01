Рязанцы выплатили более шести миллионов рублей штрафов за парковку на газонах

Всего с начала года 6338 нарушителей привлечены к административной ответственности за парковку на газонах. Общая сумма штрафов составила 6 миллионов 338 тысяч рублей.

Рязанцы выплатили более шести миллионов рублей штрафов за парковку на газонах. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба горадминистрации.

Всего с начала года 6338 нарушителей привлечены к административной ответственности за парковку на газонах. Общая сумма штрафов составила 6 миллионов 338 тысяч рублей.