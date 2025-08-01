Рязанцы попросили откликнуться очевидцев ДТП с мотоциклом

Отмечается, что ДТП произошло 29 июля, в 10:30, на Ряжском шоссе. Столкнулись автомобиль Hyundai Elantra и мотоцикл Honda Hornet. По словам автора поста, водитель двухколесного транспорта средства находится в тяжелом состоянии. Рязанцы ищут свидетелей ДТП или записи с видеорегистратора. Обращаться можно по номеру +7 (920) 993-91-46.