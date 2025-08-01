Рязанцев ждет массовое отключение холодной воды 4 августа

Об этом сообщили на сайте водоканала. ХВС будет отключено с 22:00 4 августа до 6:00 5 августа по адресам: 1-е Бутырки; 1-й район; 10-й район; 12-й район; 2-е Бутырки; 2-й район; 3-и Бутырки; 3-й район и другие. Также по ряду адресов будет снижена подача холодной воды: улица Трубежная, улица Краснорядская, улица Нижне-Трубежная, улица Маяковского, ул. Горького, ул. Ленина, ул. Введенская и другие. Кроме того, отключат ХВС с 22:00 4 августа до 06:00 5 августа по адресам: 10-я Линия с д. 2 по д. 50 (четн. стор), с д. 3 по д. 39 (нечетн. стор); 11-я Линия с д. 4 по д. 52 (четн. стор), с д. 3 по д. 49 (нечет. стор); 12-я Линия с д. 2 по д. 68 (четн. стор), с д. 1 по д. 57 (нечетн. стор) и другие. Ознакомиться с полным списком улиц можно на сайте водоканала.

4 августа в Рязани по ряду адресов не будет холодной воды. Об этом сообщили на сайте водоканала.

ХВС будет отключено с 22:00 4 августа до 6:00 5 августа по адресам:

1-е Бутырки;

1-й район;

10-й район;

12-й район;

2-е Бутырки;

2-й район;

3-и Бутырки;

3-й район;

4-й район;

5-й район;

6-й район;

7-й район;

8-й район;

9-й район;

Каширина;

Кудрявцева;

п. Шпалозавода;

Павлова;

Первомайский проспект;

Пожалостина;

Семинарская;

Сенная;

Солнечная

ЦТП/котельные: ул.1-е Бутырки, д.6стр.1, ул.3-и Бутырки, д.2А, ул.1-е Бутырки, д. 9, ул. Семинарская, д. 19, ул. ул. Павлова, д. 12, ул. Кудрявцева, д.34а, д. 50, ул. Сенная, д. 3, ул. Каширина, д. 6, п. Шпалозавода, д. 7, п. Борки 8 район.

Также по ряду адресов будет снижена подача холодной воды:

улица Трубежная,

улица Краснорядская,

улица Нижне-Трубежная,

улица Маяковского: от Первомайского проспекта до ул. Свободы,

ул. Горького: от ул. Краснорядская до ул. Право-лыбедская,

ул. Ленина,

ул. Введенская,

ул. Вознесенская,

ул. Фрунзе

10-я Линия с д. 2 по д. 50 (четн. стор), с д. 3 по д. 39 (нечетн. стор);

11-я Линия с д. 4 по д. 52 (четн. стор), с д. 3 по д. 49 (нечет. стор);

12-я Линия с д. 2 по д. 68 (четн. стор), с д. 1 по д. 57 (нечетн. стор);

14-я Линия с д. 4 по д. 64 (четн. стор), с д. 1 по д. 47 (нечетн. стор);

1-й Мопровский тупик д. 2,3,4,5;

1-ый Вокзальный проезд (1-я Безбожная) д. 10, 12,6,8;

1-я Железнодорожная с д. 12 по д.60а (четн. стор.);

1-я Линия с д. 1 по д. 17 (нечетн. стор), с д. 2 по д. 30 и с корпусами (четн. стор);

2-ой Мопровский пер. д.10,12,13,15,24,28;

2-й Школьный пер., д.1;

2-ой Вокзальный проезд (2-я Безбожная) д. 1,2,3,5,7,6,9;

2-я Железнодорожная с д. 30 по д. 38 (четн. стор) с д. 1 по д. 43 (нечетн. стор);

2-я Линия с д. 10 по д.50/36 (четн. стор), с д. 1 по д. 29 (нечет. стор);

3-й Мопровский пер. с д. 2 по д. 54 (четн. стор);

3-й пер. МОГЭС д. 1,3;

3-я Линия с д. 2 по д. 20 (четн. стор), с д. 9 по д. 25 (нечет. стор);

4-я Линия с д.2/1 по д. 60 (четн. стор) и с д. 1 по д. 73 (нечет. стор);

5-я Линия с д. 28 по д.70/25 (четн. стор), с д. 43 по д.75/1 (нечетн. стор);

6-я Линия с д. 4 по д. 56 (четн. стор), с д. 15 по д.49/7 (нечетн. стор);

7-я Линия с д. 10 по д.44/13 (четн. стор), с д. 5 по д.35/15 (нечетн. стор);

8-я Линия с д.14/94 по д. 28 (четн. стор), с д. 1 по д. 13 (нечетн. стор);

9-я Линия с д. 4 по д. 32 (четн. стор), с д. 3 по д. 19 (нечетн. стор);

улица Весенняя с д. 2 по д.30/48 (четн. стор), с д.1/28 по д. 55 (нечетн. стор);

улица Вокзальная с д. 14 по д. 42 (четн. стор), с д. 5 по д. 105 (нечетн. стор);

улица Высоковольтная с д. 14 по д. 20 (четн. стор), с д. 5 по д. 49 (нечетн. стор);

улица Гагарина с д. 4 по д.74/76 (четн. стор), с д. 3 по д. 73 (нечетн. стор);

улица Гоголя с д. 50 по д. 58 (четн. стор);

улица Дзержинского с д. 4 по д.74/76 (четн. стор) и с д. 3 по д. 73 (нечетн. стор);

площадь Димитрова д. 3,10;

Дорожный переулок д.1/3,3;

Коммунистический переулок д3, 6, 8, 9, 10;

Комсомольский переулок д. 1,10,12,15,2,5,6,9;

Кооперативный переулок д. 13,15,17;

улица Ленинского Комсомола с д. 4 по д. 146 (четн. стор), с д. 1 по д.141/33 (нечетн. стор);

улица МОГЭС д. 13,14,16,28,30,5;

улица Нахимова д.68;

улица Октябрьский городок с д. 8 по д. 48 (четн. стор), с д. 9 по д. 53 (нечетн. стор);

улица Осипенко с д. 2 по д. 92 (четн. стор), с д. 1 по д. 85 (нечетн. стор);

улица Островского с д. 14 по д. 128 (четн. стор), с д.23/2 по д.105а (нечетн. стор);

Первомайский проспект с д. 54 по д.78/93 (четн. стор), с д.29/2 по д. 63 (нечетн. стор);

Переулок 1905 года д.1а;

Переулок 9-й Линии д. 1 и с д. 2 по д. 18 (четн. стор);

Переулок Осипенко с д. 4 по д. 26 (четн. стор), с д. 3 по д. 21 (нечетн. стор);

Площадь Димитрова д.3к.1, д.3к.2, д.3;

улица проспект Никулина с д. 2 по д. 50 (четн. стор), с д. 3 по д. 39 (нечетн. стор);

Прудный проезд д. 1, 10, 12, 14, 16, 18, 3, 4, 5, 6;

улица Пушкина с д. 14 по д. 56 (четн. стор), с д. 13 по д.51/41 (нечетн. стор);

улица С. Середы д.28/29, с д. 11 по д. 37 (нечетн. стор);

улица Строителей с д. 1 по д. 37 (нечетн. стор);

улица Стройкова с д. 18 по д. 114 (четн. стор), с д.1/64 по д. 71 (нечетн. стор);

улица Татарская с д. 4 по д. 68 (четн. стор), с д. 7 по д. 93 (нечетн. стор);

улица Типанова с д. 16 по д. 22 (четн. стор), с д. 13 по д. 21 (нечетн. стор);

Транспортный переулок д. 12, 4;

Троллейбусный переулок д. 19, 21, 3, 4, 6;

Цветной бульвар д. 1, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34а, 5;

улица Чкалова с д. 4 по д. 62 (четн. стор), с д. 1 по д. 13 (нечетн. стор);

улица Чернобаевская с д. 1 по д. 17 (нечетн. стор) и д. 4, 26;

улица Шевченко с д.10/23 по д. 82 (четн. стор), с д. 11 по д. 95 (нечетн. стор);

1-ый Осенний переулок;

2-ой Осенний переулок;

Высоковольтная д.47 — ГБУ РО Рязанский Дом ребенка;

Стройкова, д.96 — ГБУ РО ОККД;

Стройкова, д.85 — ГБУ РО ГКБСМП;

Стройкова, д.79/51 — Род. дом № 2;

Высоковольтная, д.6 — АО «Глобус»;

Площадь Димитрова, д.4 — Гостиница «Ловеч»;

ЦТП/котельные — Высоковольтная, д.33а, 14а, 16а, 37а, 7а (медгородок);

Вокзальная, д.7а, 99а;

Ленинского Комсомола, д. 3 В, 19б, 30д, 85 В, 134/56;

1-я Железнодорожная, д.60;

1-я Линия, д.4а;

Типанова, д.16а;

МОГЭС, д. 28 стр.1;

Пожарный переулок, д.1;

Первомайский проспект, д.74б;

улица С. Середы, д.38;

Троллейбусный переулок, д.6а;

улица Гагарина, д.83б;

улица Дзержинского, д.24а, 59б, 62а;

улица Татарская, д.15а;

улица Октябрьский городок, д.7а;

улица Чкалова, д.1б;

улица Островского, д.24б, 31а;

улица Шевченко, д.93а.

Кроме того,