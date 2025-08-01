Рязанцам рассказали, как вернуть деньги за потерянные посылки

Рязанцам рассказали, как вернуть деньги за утерянные или поврежденные посылки. Об этом сообщили на сайте Роспотребнадзора.
При возникновении ситуации с утерей или повреждением посылки важно помнить, что услуги почтовой связи предоставляются на основе договора, который подтверждается чеком или квитанцией. Операторы обязаны обеспечить сохранность отправлений и возместить убытки в случае их утраты или повреждения.
Возмещение ущерба осуществляется в зависимости от условий отправления. В случае утраты посылки с объявленной ценностью, пользователю возмещается ее стоимость и сумма тарифной платы, за исключением платы за объявленную ценность. Если повреждена часть вложения, компенсация рассчитывается пропорционально.
Важно отметить, что претензии к оператору почтовой связи следует подавать в течение шести месяцев с момента отправления. Ответ на претензию должен быть получен в установленные сроки: до пяти дней для местных отправлений и до тридцати дней для остальных.
В случае отказа оператора удовлетворить претензию или отсутствия ответа в срок, потребитель имеет право обратиться в суд для защиты своих интересов.