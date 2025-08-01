Рязанцам рассказали, как вернуть деньги за потерянные посылки

Рязанцам объяснили, как вернуть деньги за утерянные или поврежденные посылки, об этом сообщил Роспотребнадзор. При проблемах с посылкой важно помнить, что услуги почтовой связи идут по договору, подтвержденному чеком. Операторы обязаны обеспечивать сохранность отправлений и возмещать убытки. Возмещение зависит от условий отправления. При утере посылки с объявленной ценностью возмещается ее стоимость и тарифная плата, кроме платы за ценность. При повреждении компенсация рассчитывается пропорционально. Претензии нужно подавать в течение шести месяцев с момента отправления. Ответ должен быть получен в срок: до пяти дней для местных отправлений и до тридцати для других. В случае отказа или отсутствия ответа потребитель может обратиться в суд.

Рязанцам рассказали, как вернуть деньги за утерянные или поврежденные посылки. Об этом сообщили на сайте Роспотребнадзора.

При возникновении ситуации с утерей или повреждением посылки важно помнить, что услуги почтовой связи предоставляются на основе договора, который подтверждается чеком или квитанцией. Операторы обязаны обеспечить сохранность отправлений и возместить убытки в случае их утраты или повреждения.

Возмещение ущерба осуществляется в зависимости от условий отправления. В случае утраты посылки с объявленной ценностью, пользователю возмещается ее стоимость и сумма тарифной платы, за исключением платы за объявленную ценность. Если повреждена часть вложения, компенсация рассчитывается пропорционально.

Важно отметить, что претензии к оператору почтовой связи следует подавать в течение шести месяцев с момента отправления. Ответ на претензию должен быть получен в установленные сроки: до пяти дней для местных отправлений и до тридцати дней для остальных.

В случае отказа оператора удовлетворить претензию или отсутствия ответа в срок, потребитель имеет право обратиться в суд для защиты своих интересов.