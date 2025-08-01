Рязанцам показали, как ремонтируют кондиционеры в общественном транспорте

В МУП «Управление Рязанского троллейбуса» устраняют неисправности в работе систем кондиционирования в общественном транспорте. Для этого в Рязань приехал представитель завода-изготовителя, инженер по ремонту неисправностей по гарантии. «Продолжают поступать жалобы жителей на неработающие системы кондиционирования в троллейбусах и автобусах, за что мы приносим извинения… Приехал инженер от завода-изготовителя, производившего троллейбус „Адмирал“, и устраняет неполадки по гарантии. Причину уже нашли, в кратчайшие сроки пытаются ее устранить», — сказал директор МУП «УРТ» Андрей Суханов.

Рязанцам показали, как ремонтируют кондиционеры в общественном транспорте. Соответствующий ролик опубликовала пресс-служба горадминистрации.

В МУП «Управление Рязанского троллейбуса» устраняют неисправности в работе систем кондиционирования в общественном транспорте. Для этого в Рязань приехал представитель завода-изготовителя, инженер по ремонту неисправностей по гарантии.

«Продолжают поступать жалобы жителей на неработающие системы кондиционирования в троллейбусах и автобусах, за что мы приносим извинения… Приехал инженер от завода-изготовителя, производившего троллейбус „Адмирал“, и устраняет неполадки по гарантии. Причину уже нашли, в кратчайшие сроки пытаются ее устранить», — сказал директор МУП «УРТ» Андрей Суханов.

Подробнее — в сюжете горадминистрации.