Россиянам сказали, цены на какие продукты снизятся в августе

В августе в России ожидается снижение цен на ряд продовольственных товаров. Об этом сообщает издание «Постнью» со ссылкой на исследование сервиса «Ценозавр».
Массовые поставки из южных регионов и стран Средней Азии приведут к снижению цен на арбузы и дыни на 3-6%. В настоящее время средняя цена на арбузы составляет 93 рубля за килограмм, а дыни — 125 рублей.
Из-за переизбытка предложения и сезонного снижения спроса также возможно снижение цен на куриные яйца на 1-2%. В среднем десяток яиц стоит 104 рубля, однако в некоторых торговых сетях яйца категории С1 можно приобрести за 40-50 рублей.
Ближе к концу месяца ожидается коррекция цен на овощи нового урожая. Картофель, морковь, капуста и лук могут подешеветь на 10-15%, а их средняя цена колеблется от 60 до 94 рублей за килограмм. Наиболее заметное снижение — до 20% — прогнозируется на яблоки и груши, что связано с началом сбора урожая в южных регионах. В настоящее время килограмм яблок стоит в среднем 216 рублей, груш — 252 рубля.