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Россиянам сказали, цены на какие продукты снизятся в августе
В августе в России ожидается снижение цен на продовольственные товары, сообщает «Постнью» со ссылкой на «Ценозавр». Поставки из южных регионов и Средней Азии снизят цены на арбузы и дыни на 3-6% (93 рубля за кг арбуз, 125 рублей — дыня). Из-за избытка предложения и снижения спроса ожидается падение цен на куриные яйца на 1-2% (средняя цена десятка — 104 рубля, в некоторых сетях — 40-50 рублей). Ближе к концу месяца прогнозируется снижение цен на новые овощи: картофель, морковь, капусту и лук на 10-15% (60-94 рубля за кг). Яблоки и груши могут подешеветь на 20% из-за сбора урожая (216 рублей за кг яблок, 252 рубля — груш).

В августе в России ожидается снижение цен на ряд продовольственных товаров. Об этом сообщает издание «Постнью» со ссылкой на исследование сервиса «Ценозавр».

Массовые поставки из южных регионов и стран Средней Азии приведут к снижению цен на арбузы и дыни на 3-6%. В настоящее время средняя цена на арбузы составляет 93 рубля за килограмм, а дыни — 125 рублей.

Из-за переизбытка предложения и сезонного снижения спроса также возможно снижение цен на куриные яйца на 1-2%. В среднем десяток яиц стоит 104 рубля, однако в некоторых торговых сетях яйца категории С1 можно приобрести за 40-50 рублей.

Ближе к концу месяца ожидается коррекция цен на овощи нового урожая. Картофель, морковь, капуста и лук могут подешеветь на 10-15%, а их средняя цена колеблется от 60 до 94 рублей за килограмм. Наиболее заметное снижение — до 20% — прогнозируется на яблоки и груши, что связано с началом сбора урожая в южных регионах. В настоящее время килограмм яблок стоит в среднем 216 рублей, груш — 252 рубля.