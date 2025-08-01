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Россиянам рассказали, что громкая музыка в машине может обернуться штрафом
Водителей, которые включают громкую музыку в своих автомобилях, могут оштрафовать. Автоюрист Лев Воропаев сообщил, что согласно соглашению Таможенного союза, уровень шума для легковых автомобилей не должен превышать 96 дБ. В случае превышения этого уровня водителю грозит штраф в размере 500 рублей по статье 8.23 Кодекса об административных правонарушениях. Кроме того, если громкая музыка звучит в вечернее время, это может нарушать закон «О тишине». Каждое региональное законодательство имеет свои меры наказания за подобные нарушения, что может привести к дополнительным штрафам для автомобилистов.

Водителей, которые включают громкую музыку в своих автомобилях, могут оштрафовать. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на автоюриста Льва Воропаева.

Он сообщил, что согласно соглашению Таможенного союза, уровень шума для легковых автомобилей не должен превышать 96 дБ. В случае превышения этого уровня водителю грозит штраф в размере 500 рублей по статье 8.23 Кодекса об административных правонарушениях.

Кроме того, если громкая музыка звучит в вечернее время, это может нарушать закон «О тишине». Каждое региональное законодательство имеет свои меры наказания за подобные нарушения, что может привести к дополнительным штрафам для автомобилистов.