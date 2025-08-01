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Россиян предупредили, что мороженое в жару может спровоцировать инфаркт
Врачи-кардиологи предупреждают, что в жару употребление мороженого может спровоцировать сердечный приступ, особенно у людей с сердечными или желудочными проблемами. Резкий холод может вызвать спазм сосудов, что приводит к ишемии миокарда. Это явление, известное как вазоспастическая стенокардия, может возникать также из-за курения, стресса и энергетиков. В группе риска находятся мужчины старше 40 лет, женщины в менопаузе и люди с гипертонией, диабетом или высоким холестерином. Мороженое само по себе не вызывает инфаркт, но может указывать на скрытые сердечно-сосудистые проблемы.

Врачи-кардиологи предупреждают, что употребление мороженого в жаркую погоду может стать «спусковым крючком» для сердечного приступа, особенно у людей с уже имеющимися проблемами с сердцем или желудком. Об этом пишут «Аргументы недели».

В условиях высокой температуры резкий холод, например, от мороженого или холодной газировки, может вызвать спазм сосудов, питающих сердце, что приводит к ишемии миокарда.

Медики объясняют, что это явление, известное как вазоспастическая стенокардия, может возникать не только из-за холода, но и под воздействием других факторов, таких как курение, стресс и прием энергетиков. Особенно в зоне риска находятся мужчины старше 40 лет, женщины в менопаузе и люди с гипертонией, диабетом или высоким уровнем холестерина.

Специалисты подчеркивают, что мороженое само по себе не вызывает инфаркт, но может сигнализировать о наличии скрытых сердечно-сосудистых проблем. Врачи рекомендуют регулярно проходить обследования у кардиолога и не откладывать визит к специалисту при наличии симптомов, таких как боли в груди или одышка.