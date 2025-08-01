Работнику текстильного предприятия в Рязанской области не платили зарплату

По данным следствия, директор текстильного предприятия в Касимовском округе не выплатил зарплату работнику за период с апреля по май 2025 года. СК возбудил уголовное дело. Мужчина погасил задолженность перед рабочим. Уголовное дело направили в суд.