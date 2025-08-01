Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 01
27°
Сбт, 02
24°
Вск, 03
27°
ЦБ USD 80.33 0.01 02/08
ЦБ EUR 91.71 -0.17 02/08
Нал. USD 81.21 / 81.80 01/08 17:56
Нал. EUR 94.10 / 94.78 01/08 17:56
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
4 часа назад
206
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
1 680
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
1 695
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
Спортивное мероприятие организовали недалеко от строяще...
11 июля 15:29
7 240
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Путин рассказал о главной цели России в украинском урегулировании
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости устранения причин конфликта на Украине на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко. Путин отметил, что цель урегулирования — достижение устойчивого мира, удовлетворяющего интересы России и Украины. Он подчеркнул важность решения гуманитарных вопросов в процессе мирного урегулирования и добавил, что условия для разрешения конфликта остаются прежними: признание Киевом новых регионов России, отказ от вступления в НАТО и запрет на ядерное оружие на Украине.

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости искоренения причин конфликта на Украине в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко на Валааме. Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин подчеркнул, что целью урегулирования кризиса является достижение длительного и стабильного мира, который удовлетворял бы интересы как России, так и Украины.

«Повторю еще раз, нам нужен длительный и прочный мир на хороших базовых основаниях, которые удовлетворяли бы и Россию, и Украину, обеспечили бы безопасность обеих стран», — отметил российский президент. Он также акцентировал внимание на важности решения гуманитарных вопросов в процессе мирного урегулирования.

Путин добавил, что условия, выдвинутые Москвой для урегулирования конфликта, остаются неизменными. Среди них — признание Киевом четырех новых регионов России, отказ от планов вступления в НАТО и запрет на размещение ядерного оружия на украинской территории.

Фото: kremlin.ru