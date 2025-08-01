Путин рассказал о главной цели России в украинском урегулировании

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости устранения причин конфликта на Украине на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко. Путин отметил, что цель урегулирования — достижение устойчивого мира, удовлетворяющего интересы России и Украины. Он подчеркнул важность решения гуманитарных вопросов в процессе мирного урегулирования и добавил, что условия для разрешения конфликта остаются прежними: признание Киевом новых регионов России, отказ от вступления в НАТО и запрет на ядерное оружие на Украине.

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости искоренения причин конфликта на Украине в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко на Валааме. Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин подчеркнул, что целью урегулирования кризиса является достижение длительного и стабильного мира, который удовлетворял бы интересы как России, так и Украины.

«Повторю еще раз, нам нужен длительный и прочный мир на хороших базовых основаниях, которые удовлетворяли бы и Россию, и Украину, обеспечили бы безопасность обеих стран», — отметил российский президент. Он также акцентировал внимание на важности решения гуманитарных вопросов в процессе мирного урегулирования.

Путин добавил, что условия, выдвинутые Москвой для урегулирования конфликта, остаются неизменными. Среди них — признание Киевом четырех новых регионов России, отказ от планов вступления в НАТО и запрет на размещение ядерного оружия на украинской территории.

Фото: kremlin.ru