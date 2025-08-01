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Прокуратура помогла 85-летнему рязанцу получить необходимые средства реабилитации
На «горячую линию» прокуратуры обратился 85-летний житель областного центра. Он пояснил, что с апреля 2025 года не получает необходимые средства реабилитации. Пенсионер приобретал их за свой счет и тратил больше трех тысяч рублей в месяц. При содействии прокуратуры заявитель обеспечен техническими средствами реабилитации. Через суд ему выплатят компенсацию морального вреда.

Рязанская прокуратура помогла пенсионеру получить необходимые средства реабилитации. Об этом сообщила 1 августа пресс-служба надзорного органа.

На «горячую линию» прокуратуры обратился 85-летний житель областного центра. Он пояснил, что с апреля 2025 года не получает необходимые средства реабилитации. Пенсионер приобретал их за свой счет и тратил больше трех тысяч рублей в месяц.

При содействии прокуратуры заявитель обеспечен техническими средствами реабилитации. Через суд ему выплатят компенсацию морального вреда.