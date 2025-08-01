Опубликован прогноз погоды на 2 августа в Рязанской области

В субботу, 2 августа, в регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Днем в отдельных районах ожидается гроза. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с, днем при грозе местами порывы 11-16 м/с. Температура воздуха по области ночью +14, +19°С, днем +22, +27°С.