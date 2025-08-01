На трех улицах Рязани отключили холодную воду

В пятницу, 1 августа, c 09:30 до 15:30 холодной воды не будет по адресам: улица Новоселов, дома №№ 16, 16-а; улица Советской Армии, дома №№ 11, 13, 15, 17, 17 корп.1; улица Тимакова, дом № 22 корп.2.