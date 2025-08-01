На Театральной площади в Рязани провели комплексные работы по благоустройству

1 августа сотрудники коммунальных служб, муниципальных предприятий и горадминистрации приняли участие в общегородских мероприятиях по благоустройству. На Театральной площади провели уборку, покрасили ограждения, скосили траву, подстригли кустарник. У памятника К. Э. Циолковскому подстригли газоны и кустарник, покрасили опоры освещения, срезали грунтовые наносы на зеленой зоне. Также работы выполнили на зеленой зоне, где размещается афиша театра. Ямочный ремонт провели на парковке, покрасили ограждения у остановки бесплатных автобусов. У фонтана «Маски» собрали мусор, очистили урны и подмели территорию, фонтан помыли.

1 августа сотрудники коммунальных служб, муниципальных предприятий и горадминистрации приняли участие в общегородских мероприятиях по благоустройству. На Театральной площади провели уборку, покрасили ограждения, скосили траву, подстригли кустарник, сообщила пресс-служба мэрии.

У памятника К. Э. Циолковскому подстригли газоны и кустарник, покрасили опоры освещения, срезали грунтовые наносы на зеленой зоне. Также работы выполнили на зеленой зоне, где размещается афиша театра.

Ямочный ремонт провели на парковке, покрасили ограждения у остановки бесплатных автобусов. У фонтана «Маски» собрали мусор, очистили урны и подмели территорию, фонтан помыли.

На территории у театра работала спецтехника ДБГ — чистики и поливомоечные машины были задействованы в уборке территории.

Как отметили в горадминистрации, уборку города продолжат.