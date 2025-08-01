На Солотчинском шоссе столкнулись КамАЗ и легковушка

На повороте от Солотчинского шоссе в сторону села Дубровичи столкнулись «КамАЗ» и легковушка. Об этом сообщили в редакцию РЗН. Инфо читатели. По словам очевидцев, из-за аварии проезд перекрыли. Также свидетели рассказали о пробке от улицы есенина: «проехать невозможно».

На повороте от Солотчинского шоссе в сторону села Дубровичи столкнулись «КамАЗ» и легковушка. Об этом сообщили в редакцию РЗН. Инфо читатели.

По словам очевидцев, из-за аварии проезд перекрыли.

Также свидетели рассказали о пробке от улицы есенина: «проехать невозможно».

Фото: Яндекс. Карты