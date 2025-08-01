На Солотчинском шоссе столкнулись КамАЗ и легковушка
На повороте от Солотчинского шоссе в сторону села Дубровичи столкнулись «КамАЗ» и легковушка. Об этом сообщили в редакцию РЗН. Инфо читатели. По словам очевидцев, из-за аварии проезд перекрыли. Также свидетели рассказали о пробке от улицы есенина: «проехать невозможно».
На повороте от Солотчинского шоссе в сторону села Дубровичи столкнулись «КамАЗ» и легковушка. Об этом сообщили в редакцию РЗН. Инфо читатели.
По словам очевидцев, из-за аварии проезд перекрыли.
Также свидетели рассказали о пробке от улицы есенина: «проехать невозможно».
Фото: Яндекс. Карты