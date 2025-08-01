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На рязанской трассе произошла серьезная авария
По словам очевидцев, ДТП случилось в Клепиковском районе между деревней Рябиновка и городом Спас-Клепики. Судя по кадрам, столкнулись два автомобиля. Одна из легковушек после случившегося получила серьезные механические повреждения — у нее разбита передняя часть. На месте происшествия работала полиция. Информация о пострадавших и подробности уточняются.

На рязанской трассе произошла серьезная авария. Об этом сообщили 1 августа в соцсетях.

По словам очевидцев, ДТП случилось в Клепиковском районе между деревней Рябиновка и городом Спас-Клепики. Судя по кадрам, столкнулись два автомобиля. Одна из легковушек после случившегося получила серьезные механические повреждения — у нее разбита передняя часть.

На месте происшествия работала полиция.

Информация о пострадавших и подробности уточняются.