На рязанской трассе произошла серьезная авария

По словам очевидцев, ДТП случилось в Клепиковском районе между деревней Рябиновка и городом Спас-Клепики. Судя по кадрам, столкнулись два автомобиля. Одна из легковушек после случившегося получила серьезные механические повреждения — у нее разбита передняя часть. На месте происшествия работала полиция. Информация о пострадавших и подробности уточняются.