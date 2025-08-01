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На посту ДПС в Рязани полицейские остановили мигранта с поддельными «правами»
Сотрудники ГАИ во время несения службы на стационарном посту ДПС остановили для проверки документов автомобиль, которым управлял 31-летний гражданин среднеазиатской республики. Мужчина, который проживает в Рязани на законных основаниях, предъявил полицейским «права». Сотрудники усомнились в подлинности документа и направили его на экспертизу. Выяснилось, что водительское удостоверение — поддельное. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа».

На посту ДПС «Дягилевский» в Рязани полицейские остановили мигранта с поддельными водительскими правами. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба УМВД по региону в соцсетях.

Сотрудники ГАИ во время несения службы на стационарном посту ДПС остановили для проверки документов автомобиль, которым управлял 31-летний гражданин среднеазиатской республики.

Мужчина, который проживает в Рязани на законных основаниях, предъявил полицейским «права». Сотрудники усомнились в подлинности документа и направили его на экспертизу.

Выяснилось, что водительское удостоверение — поддельное.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа».