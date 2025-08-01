Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 2-3 августа

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Большой праздник, посвященный Дню ВДВ, ждет всех 2 августа на стадионе «Рязань Арена».

На Рязанской ВДНХ состоится музыкальный фестиваль «Лирика», а в селе Ижевское Спасского района на родине выдающегося ученого Константина Циолковского пройдет фестиваль «Атмосфера».

В картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» начнет работать выставка графики «Простая линия — великая земля», приуроченная к 101-летию со дня рождения народного художника СССР Виктора Иванова.

На площади перед МКЦ пройдет концерт клуба «Играй, гармонь», которым руководит Артем Аникин, а в ТРЦ «Марко Молл» состоится турнир DICE CHESS.

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