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«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Вчера 13:56
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Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
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Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
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Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
Спортивное мероприятие организовали недалеко от строяще...
11 июля 15:29
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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 2-3 августа
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Большой праздник, посвященный Дню ВДВ, ждет всех 2 августа на стадионе «Рязань Арена».

На Рязанской ВДНХ состоится музыкальный фестиваль «Лирика», а в селе Ижевское Спасского района на родине выдающегося ученого Константина Циолковского пройдет фестиваль «Атмосфера».

В картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» начнет работать выставка графики «Простая линия — великая земля», приуроченная к 101-летию со дня рождения народного художника СССР Виктора Иванова.

На площади перед МКЦ пройдет концерт клуба «Играй, гармонь», которым руководит Артем Аникин, а в ТРЦ «Марко Молл» состоится турнир DICE CHESS.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».