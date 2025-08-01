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Исследование показало, что средняя зарплата в России почти достигла 100 тысяч
По данным Росстата за апрель 2025 года, средняя зарплата в России составляет 99,4 тысячи рублей — рост на 37% за два года. Наибольший доход получают жители Чукотского АО (193,8 тыс.) и Москвы (178,2 тыс.). Самые низкие зарплаты — в Дагестане (45,4 тыс.), Чечне (43,1 тыс.) и Ингушетии (39,6 тыс.).

В апреле 2025 года средняя заработная плата в России достигла почти 100 тысяч рублей, согласно данным Росстата, предоставленным РИА «Новости». Исследование охватило 95,4 тысячи организаций, исключая малый бизнес, и в опросе приняло участие 28,4 миллиона работников.

Средняя номинальная начисленная заработная плата до вычета налогов составила 99,4 тысячи рублей, что на 37% больше по сравнению с аналогичным периодом два года назад, когда она составляла 72,5 тысячи рублей. Наиболее высокие заработные платы были зафиксированы в Чукотском автономном округе (193,8 тысячи рублей), Москве (178,2 тысячи рублей), Ямало-Ненецком автономном округе (163,4 тысячи рублей), Магаданской области (155,1 тысячи рублей) и Сахалинской области (148,5 тысячи рублей).

В то же время самые низкие показатели заработной платы наблюдаются в Дагестане (45,4 тысячи рублей), Чеченской Республике (43,1 тысячи рублей) и Республике Ингушетия (39,6 тысячи рублей).