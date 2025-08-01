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Губернатор Павел Малков: в приоритете — поддержка семей наших защитников
Павел Малков принял участие в торжественной церемонии государственной регистрации рождения двойни в многодетной семье военнослужащего, участника СВО. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Рязанской области.

Павел Малков принял участие в торжественной церемонии государственной регистрации рождения двойни в многодетной семье военнослужащего, участника СВО. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Рязанской области.

В ходе церемонии родителям вручили свидетельства о рождении детей.

В семье Вадима и Валентины Мелещенко в июне этого года на свет появилась двойня — дочь и сын. Их назвали Елена и Владимир. Супруги также воспитывают еще трех детей: сына и двух дочерей. Многодетный отец — подполковник, участник специальной военной операции, закончивший с отличием Рязанское высшее военное командное училище связи. Награжден государственными наградами: медалью «За отвагу», медалью Суворова.

Губернатор Павел Малков, обращаясь к многодетным родителям, подчеркнул, что воспитание и забота о детях, особенно когда их пятеро в семье — большая ответственность и труд. «Многодетным семьям стараемся во всем помогать и поддерживать. Особенно, если это семьи наших защитников, они в приоритете. Главе семьи огромное спасибо от всех жителей области за доблестную службу, за преданность воинскому долгу, личное мужество. Боевой офицер, госнаграды, участник специальной военной операции. Достойный пример для всех, — сказал Павел Малков. — Сегодня делаем все для того, чтобы многодетных родителей становилось больше, и каждой рязанской семье с детьми было комфортно в регионе».