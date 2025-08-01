Главреда рязанского издания «Вид сбоку» Смирнова оставили в СИЗО

Рязанский областной суд оставил без изменения постановление Советского районного суда Рязани о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Константина Смирнова. 23 июля ему продлили срок содержания под стражей до 30 сентября 2025 года включительно. Экс-журналист находится под стражей с 31 января. Его обвиняют в вымогательстве, вину он не признает.

Главреда рязанского издания «Вид сбоку» Смирнова оставили в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Рязанский областной суд оставил без изменения постановление Советского районного суда Рязани о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Константина Смирнова. 23 июля ему продлили срок содержания под стражей до 30 сентября 2025 года включительно.

Экс-журналист находится под стражей с 31 января. Его обвиняют в вымогательстве, вину он не признает.

Подробнее о произошедшем — в сюжете.