Еще на трех улицах Рязани отключили холодную воду

1 августа еще на нескольких улицах города будет временно отключено холодное водоснабжение. Отключение воды запланировано с 09:30 до 15:00 по адресам: 1-й проезд Гагарина 12; Гагарина 14, 14 корп.1; Татарская 7 корп.1, 7 корп.2, 7 корп.3, 13 корп.1 и 15, 17.