Для рязанцев выпустили метеопредупреждение
Ночью и до конца суток 2 августа на территории Рязанской области местами ожидаются грозы. В отдельных районах прогнозируют ливень, град, шквалистое усиление ветра порывами 12-17 м/с.
Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Соответствующую информацию разместила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Ночью и до конца суток 2 августа на территории Рязанской области местами ожидаются грозы. В отдельных районах прогнозируют ливень, град, шквалистое усиление ветра порывами 12-17 м/с.